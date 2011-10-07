Вінниччина не може обсіятись

Погодні умови затримують осінньо - польові роботи на Вінниччині. Через посуху аграрії засіяли озимими культурами менше угідь, аніж планувалось початок жовтня.

Як повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку Микола Неїлик, із прогнозованих 443 тис. га озимі зернові наразі посіяно лише на 294 тис. гектарів, що становить 66% прогнозованих площ. Озиму пшеницю посіяно на 266 тис. га. , що складає 71 % до прогнозу, озиме жито - на 5,4 тис. га , або 40%, а озимий ячмінь – на 21 тис. га , або 38 % від запланованих площ.

Разом з тим, загалом минулого року озимих зернових було посіяно менше на 30 тис. га.

Суттєво відстають з посівом озимих зернових господарства Могилів-Подільського району, де посіяно 37 % до прогнозу, Теплицького, Літинського, Томашпільського та Чечельницького, в яких засіяно біля 60 % площ.