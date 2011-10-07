Книголюби Вінниччини отримають єдиний читацький квиток
10:35, 07 жовтня 2011Вінниця
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Для любителів духовної їжі
«Асоціація бібліотек Вінниччини» має намір запровадити в області єдиний читацький квиток. Такий документ даватиме право його власнику користуватися книжковими фондами та Інтернетом будь-якої бібліотеки на території області.
- Подібна практика має місце у багатьох європейських країнах, - зазначає президент г.о. «Асоціація бібліотек Вінниччини» Наталія Морозова. – Наразі ми вивчаємо механізм запровадження єдиного читацького квитка.
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