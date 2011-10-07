З Вінниці до Кракова можна буде літати
10:41, 07 жовтня 2011Вінниця
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Аби віза була
Голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк, Вінницький міський голова Володимир Гройсман та голова польської авіакомпанії EuroLOT Маріуш Дабровскі підписали угоду про відкриття з 22 жовтня 2011 року нового авіарейсу «Вінниця-Краків».
Планується, що рейс буде чартерним, двічі на тиждень.
Польоти здійснюватимуть 46-місним літаком. Тривалість перельоту – 1 год. 20 хв.
За словами директора аеропорту «Вінниця» Ярослава Мазурця, квитки на літак до Кракова можна буде придбати у Подільському туристичному центрі, що у вежі по вул.Козицького та у туроператорів. Орієнтовна вартість квитка – 900 грн.
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