З Вінниці до Кракова можна буде літати

Голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк, Вінницький міський голова Володимир Гройсман та голова польської авіакомпанії EuroLOT Маріуш Дабровскі підписали угоду про відкриття з 22 жовтня 2011 року нового авіарейсу «Вінниця-Краків».

Планується, що рейс буде чартерним, двічі на тиждень.

Польоти здійснюватимуть 46-місним літаком. Тривалість перельоту – 1 год. 20 хв.

За словами директора аеропорту «Вінниця» Ярослава Мазурця, квитки на літак до Кракова можна буде придбати у Подільському туристичному центрі, що у вежі по вул.Козицького та у туроператорів. Орієнтовна вартість квитка – 900 грн.