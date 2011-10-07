Українська міліція реформуванню не підлягає

Вчора у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання «Про реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України і впровадження європейських стандартів». Однак, на тверде переконання Вінницької правозахисної групи, українську-радянську міліцію «реформувати» неможливо. Держава мусить наново створити сучасний та професійний правоохоронний орган.

- Сьогодні міліція фактично втратила функції органу, який зобов‘язаний підтримувати громадську безпеку, та професійно протистояти злочинності, - констатує координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. - Натомість – міліція катує людей, обслуговує замовлення рейдерів, «кришує» нелегальну міграцію та торгівлю людьми, експлуатує проституток, торгує зброєю та наркотиками.

За словами Дмитра Гройсмана, головними особливостями нового правоохоронного органу мають бути: демілітаризованість, підзвітність та прозорість, реальна деполітизація, подолання безкарності, процесуальні гарантії та виважена кадрова політика.