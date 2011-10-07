На виробництві гинуть від директора до сторожа
10:47, 07 жовтня 2011Вінниця
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За півріччя – 15 смертей
На Вінниччині зафіксовано значне зростання нещасних випадків на виробництві. За даними управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області, зростання загального травматизму у 2011 році склало 8%, або 180 випадків проти 166 у 2010 році.
Половина травмованих людей втратили працездатність. 15 людей на виробництві загинуло. Це на 60% більше, ніж торік.
За словами начальника управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області Анатолія Коваля, сума відшкодувань вінничанам, травмованим на виробництві, з Фонду соціального страхування поточного року сягнула 27 мільйонів гривень.
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