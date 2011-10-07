Передайте свій комп'ютер у надійні руки

Вінницька громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями “Гармонія” та Благодійний фонд “Подільська громада” два роки тому ініціювали проведення благодійної програми "Комп'ютер другу". До участі в ній може долучитися кожен, хто готовий передати свій комп’ютер людям з обмеженими можливостями. .

- Багато хто купує нові потужніші комп’ютери, а старі просто не знає, куди подіти, - говорить голова г.о. «Гармонія» Раїса Панасюк. - Тим часом ці старі комп’ютери можуть якісно змінити життя інших людей. Для людей з обмеженими можливостями комп’ютер – це не забаганка, а можливість поспілкуватися з друзями та пройти курс дистанційного навчання.

За словами Раїси Панасюк, за два роки реалізації благодійної програми 13 комп'ютерів знайшли своїх нових господарів. Для кожного з них це стало шансом для самореалізації, великим кроком до інформаційного простору.

Тож якщо Ви маєте комп’ютер, яким не користуєтесь, можете передати його у БФ «Подільська громада» ( м. Вінниця, вул. П. Осіпенко 4, 2-ий поверх, тел. 67-20-96) або г.о. «Гармонія» ( м. Вінниця вул. Космонавтів, 48, тел. 57-73-29).