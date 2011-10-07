На Ямпільщині археологи розкопали 16 поховань

У м.Ямпіль відбулась презентація нещодавніх археологічних досліджень, що вже третій рік поспіль проводяться у Ямпільському районі Інститутом археології Національної академії наук України спільно із польським Університетом імені А.Міцкевича при підтримці Вінницького краєзнавчого музею.

Цьогоріч науковці обстежували кургани в околицях сіл Пороги, Франківка та Добрянка. Провели їх тахеометричну зйомку та створили їхні тривимірні моделі.

У ході проведених розкопок досліджено 16 поховань, що належать до різних культурних прошарків від ямної культури (ІІІ тисячоліття до н.е.), до раннього залізного віку. У похованнях ямної культури було знайдено вироби з кременю та ліпний горщик. Знахідки стануть експонатами Вінницького обласного краєзнавчого музею.