Біля набережної «Рошен» знайдено снаряд часів війни

У центрі міста, по вул. Г. Успенського, на березі річки Південний Буг було виявлено артилерійський снаряд калібру 45 мм часів Великої Вітчизняної війни. Як повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області, про небезпечну знахідку повідомили співробітники МНС. Представники міліції забезпечили охорону виявленого предмету та його знешкодження.

Як відомо, такі небезпечні знахідки можуть становити загрозу для оточуючих, адже, як стверджують фахівці, грунт має особливість піднімати з кожним роком на кілька сантиметрів вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, які можуть виявитися нищівними для територій, де мешкають люди.