Донеччанам платять в 1,5 рази більше, ніж мешканцям Вінниччини

Середній розмір заробітної плати на Вінниччині у серпні становив 2123 грн., що у 2,2 раза більше за розмір мінімальної заробітної плати, яка дорівнювала прожитковому мінімуму для працездатної особи (960 грн.).

Збільшення рівня заробітної плати у серпні порівняно з липнем 2011р. відбулося лише у промисловості (на 1,9%) та в готельно - ресторанній сфері (на 10,3%).

Зменшилась зарплата у переважній більшості видів економічної діяльності: від 0,5% у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, у діяльності транспорту та зв’язку до 18,5% у сфері освіти.

Найвищий рівень середньої заробітної плати залишається у працівників фінансових установ, розмір оплати праці яких у серпні перевищив середній розмір по економіці області в 1,8 раза.

Серед регіонів країни за рівнем оплати праці у серпні 2011р. Вінниччина посідала 20 місце. Серед 7 областей, у працівників яких нарахована заробітна плата була нижче, ніж у Вінницькій, з найнижчою заробітною платою (1925 грн.) виділяється Тернопільська область. Водночас, найвищий рівень (3184 грн.) заробітної плати був у працівників Донецької області, який на 18,2% вище середнього показника по Україні та в 1,5 раза перевищував показник Вінницької області.