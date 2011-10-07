У Кубку країни вінничани “настріляли” 3 медалі

У Львові завершився відкритий Кубок України з кульової стрільби. В активі вінничан – 3 медалі. Інна Клименко стала переможницею в стрільбі з пістолета на 25 метрів, Людмила Василюк завоювала срібну і бронзову медалі в стрільбі з гвинтівки по рухомій мішені з пневматичної зброї на 10 метрів. Також залікові очки Вінниччині принесли спортсмени, які увійшли до десятки найсильніших: Дмитро Чаусов, Олена Чеховськая, Марія Крамар та Олеся Щерба.

– За підсумками Кубка України сформують збірну, яка захищатиме честь країни на міжнародних змаганнях «Олімпійські надії Європи» в Нітрі (Словаччина) 10-15 листопада, – сказав старший тренер жіночої збірної країни зі стрільби з гвинтівки і директор Вінницької обласної ДЮСШ зі стрільби Віктор Щерба. – До її складу увійдуть й кілька вінничан.