Вінницький мер має серйозні дорожні амбіції

Вінницька влада завершує заплановані на поточний рік ремонти доріг. Вже капітально відремонтовано 11 вулиць суму понад 11 млн. гривень. Новий асфальт з´явився на площі понад 78 тис. м². На 134 вулицях здійснено поточні ремонти.

«Фактично ми всі основні і частину другорядних магістралей відремонтували. На наступний рік ми будемо формувати план більш амбітний щодо другорядних доріг», - сказав вінницький міський голова Володимир Гройсман.

Ремонтні роботи на прибудинкових територіях міста ще тривають, а тротуари відремонтували на 46-вулицях( майже 9 тис. м²).

За словами мера, частка робіт з ремонту другорядних магістралей, прибудинкових територій і тротуварів щороку зростатиме.