Міська влада планує зробити "Вінницяоблводоканал" власністю виключно вінничан
14:42, 07 жовтня 2011Вінниця
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Міська влада ініціюватиме повернення «Вінницяоблводоканалу» в комунальну власність. Про це УНІАН повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман.
«Ми будемо ставити питання про те, щоб водоканал передали в міську комунальну власність, тому що 87% вироблення ним продукту - це продукт для вінничан, - сказав Володимир Борисович. - До того ж, 45-50 млн. грн. основних фондів підприємства і так належить місту.
Ми хотіли б створити єдину технічну політику між різними комунальними службами, провести оптимізацію мереж. Це допоможе зменшити витрати і відповідним чином вплинути на і тарифи».
Що ж до якості води, то наразі, за словами мера, вона відповідає усім стандартам. Щоправда, на шляху до споживача її погіршують зношені мережі.
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