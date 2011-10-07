Міська влада планує зробити "Вінницяоблводоканал" власністю виключно вінничан

«Ми будемо ставити питання про те, щоб водоканал передали в міську комунальну власність, тому що 87% вироблення ним продукту - це продукт для вінничан, - сказав Володимир Борисович. - До того ж, 45-50 млн. грн. основних фондів підприємства і так належить місту.

Ми хотіли б створити єдину технічну політику між різними комунальними службами, провести оптимізацію мереж. Це допоможе зменшити витрати і відповідним чином вплинути на і тарифи».

Що ж до якості води, то наразі, за словами мера, вона відповідає усім стандартам. Щоправда, на шляху до споживача її погіршують зношені мережі.