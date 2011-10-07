Долю хлопчика з ДЦП вирішить Президент і Табачник

Лист на ім’я Президента України, міністра освіти, начальників вінницького обласного та міського управлінь освіти мати 4-річного хлопчика хворого на ДЦП Вікторія Добродєєва надісла з вимогою забезпечити її дитині право на інклюзивну освіту. Причину цьому став конфлікт у дитячому садку №24 м. Вінниці. Мати у 2010 році звернулася до адміністрації садка з проханням забезпечити згідно Постанови КабМіністру право на інклюзивну освіту її сину, перевівши його із спеціалізованої групи цього садка у звичайну. У вересні 2011 такий дозвіл вона отримала від управління освіти міської ради.

«На третій день я прийшла за дитиною, а мене зустріло біля тридцяти розлючених батьків разом із вихователем. Вони всі говорили, що моя дитина їм заважає і маю забрати її із групи. Ні вихователька, ні адміністрація садка в ситуацію не втрутилися, а навпаки підбурювали батьків», - розповіла мати Вікторія Добродєєва.

На захист матері стали громадські організації Вінниччини. Зокрема обласний представник Національної асамблеї інвалідів України Світлана Демко під час прес-конференції зазначила: «Сьогодні листи з приводу цієї кричущої ситуації направлені у всі інстанції. Ми чекаємо, що держава забезпечить ратифіковану нею Конвенцію ООН з прав інвалідів та не проігнорує власні постанови та розпорядження».