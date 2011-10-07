Соціальна реклама по-вінницьки

Нові правила гри на ринку соціальної реклами Вінниці запропонував виконком міської ради. Відповідне положення вже розроблено і готове на винесення сесії міської ради. За словами голови департаменту у справах ЗМІ та звязків із громадськістю Аліси Мисловської, нове положення передбачає створення спеціальної експертної ради, яка за поданням департаментів виконкому визначатиме пріоритетні напрямки розміщення зовнішньої соціальної реклами та затверджуватиме візуальні проекти постерів. На це планується виділити відповідне фінансування.

«До цього часу питання із зовнішньою рекламою вирішувалися хаотично. Кожен департамент брав лобіював свої інтереси, і в цілому місто не визначало найболючищих питань, які варто б було підкріпити соціальною рекламою. Відтепер і громадські організації через відповідні управління може робити замовлення на розміщення постерів» - підсумувала Аліса Мисловська.

До того, зазначила голова департаменту у наступному році планується значно скоротити та впорядкувати кількість місць для зовнішньої реклами у Вінниці.