Вінницьку митницю очолив Геннадій Федик

Відповідно до наказу голови Держмитслужби України Ігоря Калетніка, керівником Вінницької митниці призначено Геннадія Федика. Чоловік був начальником Ягодинської митниці, куди пішов з посади керівника саме вінницького митного відомства.

Нового «старого» керівника колективу представив директор департаменту організації митного контролю державної митної служби України Сергій Сьомка. До речі, за останній рік це вже четверта зміна начальника Вінницької митниці.

Екс-начальник Вінницької митниці Олександр Іванов тепер обійматиме посаду керівника митного відомства в Чернігівській області.