Вінниця готова дати тепло, а на Вічному вогні поставлять лічильник

Вінниця повністю готова до початку опалювального сезону.

Як повідомив міський голова Володимир Гройсман, всі котельні і мережі міста підготовлені, всі служби налаштовані на подачу тепла.

Якщо не буде проблем із газом через борги міста, опалювальний сезон почнеться після стійкого зниження температури.

«Ми подали розрахунки на проведення заліку по різниці в тарифах, і, на превеликий жаль, сьогодні 44 мільйони не зараховані. Вже три місяці на державному рівні не проходить взаємозалік між «Нафтогазом» і Державним бюджетом. Мені повідомили, що знову йдуть приписи на відключення газу. Я зараз займаюсь цим питанням, аби такого не сталося. Думаю, ми це питання врегулюємо», - сказав В. Гройсман.

В структурі загальної заборгованості 20 млн. грн. - це борги населення.