Пирогова уперше ребальзамують у Вінниці

З 18 жовтня до 18 листопада тіло відомого хірурга Миколи Пирогова, яке знаходиться в усипальні в с.Пирогове, ребальзамуватимуть спеціалісти Всеросійського науково-дослідного інституту лікарських і ароматичних рослин із Москви.

- Процедура ребальзамації проводиться раз на п'ять-шість років, - зазначає Петро Гунько, директор Національного музею-садиби М.І.Пирогова. - Раніше її проводили у Москві. А цього року уперше вона відбуватиметься у Вінниці. Оскільки завдяки спонсорським коштам у нас з'явилась спеціальна лабораторія.

Вартість послуг з ребальзамації тіла відомого хірурга становить близько 192 тис. грн.