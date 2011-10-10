Янукович присвоїв освітянам Вінниччини звання заслужених

Щасливців двоє

Президент України Віктор Янукович своїм указом № 958/2011 присвоїв почесні звання - «Заслужений вчитель України» та «Заслужений працівник освіти України» двом працівникам освіти Вінниччини.

Звання «Заслужений вчитель України» відтепер має Людмила Степанівна Білан - учителька географії середньої загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів – ліцей №7 міста Вінниці.

Звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Андрію Олексійовичу Стецюку - директорові державного професійно-технічного навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту».

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