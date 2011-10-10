У Вінниці змусять розібрати самовільно збудовані гаражі

У районних відділах державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції перебуває понад 100 виконавчих проваджень про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок. Більшість з них - за позовами Вінницької міської ради про зобов’язання звільнити та привести у первинний стан самовільно зайняті земельні ділянки шляхом знесення гаражів.

За словами прокурора міста Вінниці Володимира Семенюка, прокуратурою вжито невідкладних заходів до усунення виявлених порушень чинного законодавства.

Зокрема, вжито заходів за фактами самовільного зайняття земельних ділянок у межах прибережно-захисної смуги річки Південний Буг. Так, винесено припис начальнику інспекції судноплавного і портового нагляду у м.Вінниці з вимогою негайно вжити заходів щодо заборони експлуатації несамохідної баржі, на якій розміщено кафе-бар. Припис розглянутий та задоволений.