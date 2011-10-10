Вінничанин виграв всеукраїнський турнір

З 7 по 9 жовтня у Вінниці пройшов 11-й відкритий чемпіонат міської шахової федерації – по традиції найсильніше змагання року. Цього разу турнір, який відбувся у 9 турів за швейцарською системою, зібрав близько 75 учасників з Одеської, Харківської, Львівської, Тернопільської, Хмільницької, Івано-Франківської та Вінницької областей. Зі старту лідерство захопив молодий майстер спорту з Вінниці Вадим Трегубов, але у сьомому турі він поступився своєму земляку – майстру ФІДЕ (Міжнародної шахової федерації) Володимиру Вусатюку, який і став чемпіоном. Друге місце посів Вадим Трегубов, третє – кандидат у майстри спорту Віктор Бугаєв (Одеса).

– Вінничани не перемагали в цьому змаганні, починаючи з 2006 року, – зазначив президент Федерації шахів Вінниці Микола Боднар. – Останніми роками чемпіонат Вінницької міської федерації вигравали одесит, тернополянка та харків’янин. І ось тепер нам вдалося реваншуватися.