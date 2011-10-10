Бункер травмував трьох та вбив одного працівника

Управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області проводить розслідування группового нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 10 жовтня о 02 год. 05 хв. на території ВП «Жданівський цукровий завод» ТОВ «Хмільницьке» с. Жданівка, Хмільницького району.

Коли ремонтна бригада ремонтувала бурякову різку обірвався накопичувальний бункер,

який був розташований над агрегатом. На працівників висипалось близько 10 тонн буряків

впав бункер. Постраждало четверо робітників. 47-річний електрозварювальник був

повністю засипаний коренеплодами, і коли його дістали з-під завалу – він був вже мертвий. Двоє інших електрозварювальників та різальник буряків отримали травми різного ступеня важкості.

Працівники заводу самотужки рятували своїх колег. На місце пригоди прибули дві бригади швидкої допомоги та оперативна група міліції. Потерпілим було надано першу медичну допомогу та доставлено у Хмільницьку районну лікарню.