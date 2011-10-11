У Вінниці проходитиме півфінал світу з програмування

Уперше студентська програмістська олімпіада стартувала десять років тому у ВНТУ. Нині це наймасовіше змагання молодих програмістів в Україні. Щоразу в олімпіаді бере участь понад 2000 студентів. Щороку проводяться зимова та літня школи з програмування (на базі Харківського національного університету радіоелектроніки та Севастопольського національного університету ядерної енергетики та промисловості). І в результаті лише українські команди представляють південно-східну Європу на фіналі першості світу упродовж останніх трьох років.

За словами заступника Вінницького міського голови Володимира Слишинського, проведення змагань такого рангу саме у Вінниці є великою честю.

«Сьогодні одним із пріоритетів міста є саме розвиток IT-технологій, - зазначив Володимир Слишинський, - тому сьогодні цій сфері приділяється серйозна увага».

Крім того, начальник відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради Руслан Анфілов зазначив, що тепер усі бажаючі вінничани зможуть користуватися послугами мережі WiFi безпосередньо на Майдані Незалежності.