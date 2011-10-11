Двох міліціонерів піймали на хабарі

10:15, 11 жовтня 2011
Вінниця
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Вимагали 4 тисячі доларів

Співробітники СБУ спільно з представниками внутрішньої безпеки УМВС затримали на хабарі начальника підрозділу дільничних інспекторів одного з райвідділів міліції Вінниччини та його підлеглого – дільничного.  Міліціонери вимагали від жителя області 4 тисячі доларів США за непорушення стосовно нього кримінальної справи за фактом пограбування.
Як повідомили у прес-центрі СБ України, зловмисники діяли групою.  Для передачі грошей використали посередника – таксиста, також колишнього міліціонера. Останнього правоохоронці і затримали на виїзді з Вінниці, в момент отримання хабара.  Згодом затримали і двох міліціонерів-хабарників, в обумовленому місці, де вони чекали на свого спільника.
Стосовно затриманих порушено кримінальну справу.

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