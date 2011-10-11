Шахрайки видурювали у пенсіонерок гроші

Правоохоронці розшукують двох шахрайок, які видурили у однієї пенсіонерки з Вінниці 3300 грн. та $ 200, у другої – 6 тис. грн. і у третьої - 180 грн. та золоту каблучку.

Як повідомила керівник ЦГЗ УМВС України на Вінниччині Анна Олійник, шахрайки підходили на вулиці до одиноких перехожих з легендою. Мовляв, привезли з Молдови на Вінниччину олію, але товар вилучили митники. Щоб повернути олію, потрібно заплатити пристойну суму. Тож вони і збирають гроші по добрих людях. У підтвердження сумної історії жіночки не шкодували сліз.

Довірливі вінничанки запрошували «потерпілих» додому. Ті обіцяли наступного дня повернути позичені гроші та віддячити дармовою олією.

За описом постраждалих, одній шахрайці близько 30-32 років. Має зріст 160-165 см, худорлява, обличчя кругле, очі темні, волосся темне. Була одягнена в коротку шкіряну куртку чорного кольору, темні штани, чорні туфлі. Другій на вигляд близько 35-37 років, зріст 160-165 см, худорлява, обличчя кругле, волосся світле коротке, очі круглі світлі. Була одягнена у в`язане напівпальто чорного кольору з ромбами на передній частині, темні штани, чорні туфлі.