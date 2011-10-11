Вінничани їстимуть пісний борщ

На споживчому ринку області у вересні по відношенню до серпня 2011 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,6%.

Найбільше (на 26,2%) подешевшала картопля, на 12,0% – цукор, на 8,7% – овочі (серед яких морква, буряк та цибуля знизились у ціні на 11,4%, капуста – на 5,0%), на 1,4% – риба та продукти з риби, на 0,9% – олія соняшникова.

Разом з цим, яйця подорожчали на 9,2%, інші їстівні тваринні жири – на 8,0%, масло вершкове – на 4,8%, сир і м’який сир (творог) – на 4,5%, молоко – на 3,2%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1,5% (у т.ч. свинина – на 0,7%, яловичина – на 1,3%, м’ясо птиці – на 2,3%), хліб – на 1,4%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 0,7%, у т.ч. алкогольні напої подорожчали на 2,3%, тютюнові вироби подешевшали на 1,0%.