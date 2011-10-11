Освітяни Вінниці поїдуть до столиці

17 жовтня освітяни Вінниці візьмуть участь у Всеукраїнській акції протесту федерації профспілок України.

- Акція проходитиме у рамках Всесвітнього дня бідності, - зазначає Петро Соловей, голова Вінницької міської профспілкової організації працівників освіти і науки України. – Адже сьогодні за межею бідності перебуває 78% українців і до них, як не прикро, належать і освітяни.

За словами Петра Солов’я, у складі вінницької делегації буде близько 20 освітян. Основною вимогою протестуючих педагогів буде вимога виконання владою ст. 57 Закону України «Про освіту», яка передбачає встановлення заробітної плати освітян на рівня середньої у промисловості (нині це приблизно 3000 грн.). Ще одна вимога - привести перший тарифний розряд, який сьогодні становить 660 грн., до рівня прожиткового мінімуму – 985 грн.