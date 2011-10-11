Освітяни Вінниці поїдуть до столиці

11:19, 11 жовтня 2011
Вінниця
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Протестувати проти бідності

17 жовтня освітяни Вінниці візьмуть участь у Всеукраїнській акції протесту федерації профспілок України.
- Акція проходитиме у рамках Всесвітнього дня бідності, - зазначає  Петро Соловей, голова Вінницької міської профспілкової організації працівників освіти і науки України. – Адже сьогодні за межею бідності перебуває 78% українців і до них, як не прикро, належать і освітяни.
За словами Петра Солов’я, у складі вінницької делегації буде близько 20 освітян. Основною вимогою протестуючих педагогів буде вимога виконання владою ст. 57 Закону України «Про освіту», яка передбачає встановлення заробітної плати освітян на рівня середньої у промисловості (нині це приблизно 3000 грн.).  Ще одна вимога -  привести  перший тарифний розряд, який сьогодні становить 660 грн., до рівня прожиткового мінімуму – 985 грн.

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