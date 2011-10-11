На Покрову Барський скит заселять монахині

Понад 800 паломників завітали на урочистості у Барський скит Браїлівського жіночого монастиря у місті Бар з нагоди вшанування головної святині обителі – чудотворної Барської ікони Пресвятої ородиці.

Божественну літургію звершив митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон.

Як повідомили у прес-службі Вінницької єпархії, богослужіння відбулося на місці, де з часом буде побудований собор на честь Барської ікони Пресвятої Богородиці. Разом з владикою Симеоном у літургії взяли участь близько 70 священиків з Вінницької та Тульчинської єпархії.

По завершенні богослужіння митрополит Симеон привітав настоятельку Браїлівської обителі ігуменю Антонію з сестрами зі святом, яке відзначається вперше після того, як Барська ікона була перенесена з парафіяльного Свято-Успенського храму міста Бар до Барського скита.

Владика Симеон також освятив новозбудований монастирський корпус, до якого вже 14 жовтня заселяться перші монахині.