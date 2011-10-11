Вінницю прикрасять бігборди з посмішками городян

Креативно вирішили відсвяткувати Всесвітній день посмішки, який традиційно відзначають у першу п’ятницю жовтня, вінницькі активісти молодіжного крила „Фронту Змін”.

- Ми вирішили з допомогою фотоапаратів зафіксувати посмішки вінничан, - розповів керівник молодіжного осередку «Фронт Змін» Костянтин Кармалюк. - Щоправда, не всі погоджувалися і дозволяли себе фотографувати.

За словами голови обласного осередку „Фронту Змін” Сергія Кудлаєнка, невдовзі бігборди з усміхненими обличчями вінничан прикрасять вулиці обласного центру.