7 спортмайданчиків з’явиться у Вінниці

Губернатор Вінниччини Микола Джига під час спеціальної наради з питань розвитку спорту і фізкультури розпорядився підготувати програму вдосконалення спортивної інфраструктури.

Як повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА, Микола Джига доручив підшукати 7 площадок, на яких встановлять спортивні снаряди. Фінансові витрати на обладнання таких спортмайданчиків візьмуть на себе спонсори.

«Нам потрібні здорові діти, тоді буде сильна нація. Всіх вилікувати не можливо, потрібно робити акцент на профілактиці захворювань, цьому сприяє здоровий спосіб життя, заняття фізкультурою, яка є складовою загальної культури людини», - наголосив губернатор.