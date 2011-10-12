Ефективних власників житла у Вінниці побільшає вп'ятеро

Вінницька влада стимулюватиме збільшення кількості ефективних власників житла. У Міському енергетичному плані (МЕП) пропонується за 4 роки довести кількість ОСББ у Вінниці до 1000.

ОСББ розглядається як найефективніший механізм запровадження енергоефективних технологій у багатоквартирних житлових будинках.

Досі міський «Ресурсний центр» стимулював ініціаторів створення об`єднань співвласників житла допомагаючи консультаціями, з оформленням необхідного пакету документів, представляв інтереси ОСББ перед органами влади тощо. Прийняття ж МЕП, в рамках якого працюватиме Програма стимулювання енергозбереження, обіцяє «осбебешникам» і фінансову підтримку. Впродовж чотирьох років(2012-2015рр.) з міського бюджету розвитку найактивнішим планується виділити 500 тис. грн. на енергозбереження.