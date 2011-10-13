У конкурсі проектів розвитку громад 60 переможців

В обласній раді відбулася нарад-семінар, на якій обговорювали стан реалізації 60-ти проектів розвитку територіальних громад, які цьогоріч перемогли у 8-му обласному конкурсі проектів. На них з обласного бюджету виділено 1.770 млн. грн. Найактивніше себе проявили громади Томашпільського району – 16 проектів, Теплицького – 14, Барського і Хмільницького – по 11 проектів, Липовецького – 9.

За словами першого заступника голови облради Ігоря Кревського, обласну раду турбує питання освоєння коштів, які надійшли громадам-переможцям.

- Кошти на місця надійшли, а керівники проектів вчасно не звітують про здійснену роботу, - зазначив Ігор Кревський.

Посадовець наголосив, що кошти, які не будуть використанні громадами до кінця бюджетного року, будуть повернуті до обласного бюджету. Тих же, хто не виконає угоди – на 5 років не допускатимуть до участі в конкурсі.