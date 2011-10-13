Вінниця накупить автобусів і капітально відремонтує комунальну власність

Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

Вартість трирічного кредиту від банку, який належить російській «Альфа-груп», по ставці 14,98% річних склала 7,83 млн. грн. Кредитні кошти мають надійти до міського бюджету до 20 грудня 2011 року. Кредит забезпечено не вказаним майном, яке перебуває у власності територіальної громади міста.

Як вказано в конкурсній документації, кредит отримано для направлення коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності; придбання техніки, обладнання, автобусів для комунальних підприємств, в тому числі шляхом поповнення статутного капіталу, або надання фінансової підтримки; погашення облігацій серії «F» випуску 2008 року.