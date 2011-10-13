Вшанування козаків розпочнеться козацькими читаннями

Цикл святкувань до Дня українського козацтва розпочнеться 13 жовтня у Вінницькому обласному художньому музеї. О 15 годині розпочнуться козацькі читання на тему: «Сучасний підхід до вивчення історії козацтва». Під час заходу говоритимуть про те ким же були козаки в історії України, ким є козаки в наш час. З доповіддю на зібранні виступить доктор історичних наук Олексій Струкевич. На заході будуть присутні історики, вінницькі козаки, художники, представники громадськості.

Завтра, 14 жовтня, у Вінниці відбудеться низка заходів до Дня Українського козацтва.

Об 11 годині в обласному художньому музеї відкриється персональна виставка живопису Миколи Олійниченка «Українське козацтво: минуле і сучасність». Цього ж дня, в день святої Покрови – покровительки козаків - відбудеться покладання квітів до пам’ятного знака Івану Богуну (вулиця Козицького).

Ввечері цього ж дня в кіноконцертній залі «Плеяда» відбудуться урочисті збори та святковий концерт з нагоди Дня Українського козацтва, в сучасній Україні козацтво святкує своє 20-річчя. За словами начальника управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації Ігоря Смірнова, відзначення даного свята спільно організоване органами влади та козацькими громадськими організаціями області. Серед найактивніших громадських організацій козацтва Вінниччини, які були переможцями обласних грандів виділив Вінницький козацький полк ім. Івана Богуна та «Подільську Молоду Січ».