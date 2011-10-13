Вінничани «вилетіли» з Європейської хокейної ліги

Вінницька команда з хокею на траві «Олімпія-Колос-Секвоя» повернулася з німецького міста Мюльхайм, де проходив перший раунд Європейської хокейної Ліги. Це найсильніший клубний турнір Європи, в якому беруть участь 24 провідних клуби. Чемпіони України раніше двічі брали участь в першому раунді ЕХЛ, але незмінно одразу “вилітали”.

На жаль, так сталося і цього разу. Підопічні Павла Мазура у стартовій грі на-рівних билися з “Динамо” (Казань), чемпіоном Росії, але все ж поступилися з рахунком 1:2. Не змогла “ОКС” дати бій фавориту – чемпіону Голландії “Бломендалю”, програвши з рахунком 0:10. Посівши останнє місце в групі, “ОКС” залишило ЄХЛ.

– У ключовій грі за друге прохідне місце ми створили більше гольових моментів та пробивали більше небезпечних штрафних кутових, ніж росіяни, – сказав головний тренер “ОКС” Павло Мазур. – Але від нас відвернулася Фортуна. Після цієї поразки гравці просто психологічно не змогли налаштуватися на боротьбу з голландцями.