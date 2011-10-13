Вінничанка виграла чемпіонат Європи з унібою

На чемпіонаті Європи з універсального бою (це смуга перешкод плюс поєдинок на ринзі за універсальними правилами; використовувати можна прийоми різних єдиноборств) збірна України виборола високе друге місце. Першими були росіяни – засновники унібою. Змагання пройшли у Рязані (Росія).

Збірну України представляли лише 4 учасники, але вони здобули 3 медалі, причому всі – золоті. Їх у різних вагових категоріях виграли киянки Марія Кузьміна и Тетяна Манікало та вінничанка Ірина Геталюк. Представниця міста над Бугом у Рязані провела 4 поєдинки, здолавши азербайджанку і трьох росіянок.

– Лише один бій я виграла за очками, решта – за явною перевагою, – розповіла Ірина Геталюк. – Тепер готуюсь до чемпіонату світу, який відбудеться у Москві 1-5 листопада. Раніше я займалася боксом, але тепер всі сили віддаю унібою.

Ірині Геталюк – 22 роки. Вона – майстер спорту міжнародного класу з унібою. Раніше вже була чемпіонкою та Європи та призеркою чемпіонату світу серед жінок. Іра закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут, тепер шукає роботу. Прагне працювати у правоохоронннх органах.