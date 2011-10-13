10 років позбавлення волі із конфіскацією майна – такий вирок виніс суддя Ленінського районного суду міста Вінниці Андрію Бабичу, винуватцю трагедії по вулиці Зодчих. Нагадаємо, що 16 травня керуючи автомобілем «Хундай Туксон» у стані алкогольного сп’яніння 26-річний чоловік збив на пішохідній зоні біля кафе «Карабас» по вулиці Зодчих трьох молодих людей. Всі вони загинули на місці.

Під час судових засідань Андрій Бабич повністю визнав свою провину, а його батьки попросили вибачення перед батьками загиблих. Прокурор просив максимальне покарання, яке передбачається за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб. Батьки загиблих наполягали на тому, щоб справу кваліфікували як навмисне вбивство. Суддя повністю задовольнив вимоги державного обвинувачення і засудив водія до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.