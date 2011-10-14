На Замковій горі експонуватимуть панораму “Оборона Буші”

Саме на свято Покрови у Державному історико-культурному заповіднику “Буша” урочисто відкрили панораму “Оборона Буші”. Її напередодні, за шість місяців, підготував художник Микола Олійніченко, - повідомляє сайт «Моя Вінниця».

Розміщується панорама на третьому поверсі башти Замкової гори.

Як повідомив директор Державного історико-культурного заповідника “Буша” Олександр Пірняк , панорама займає 16площу квадратних метрів. Її висота - 2 метри 20 сантиметрів, а довжина — більше семи метрів, - розповідає

На презентацію панорами до села приїдуть творчі колективи, щоб відзначити свято Покрови. А з Одещини у Буші чекають на приїзд козаків.

Як повідомлялось на сайті, до Державного історико-культурного заповідника “Буша”, відкрили автобусний маршрут “Вінниця - Буша”.

- Автобус курсує щонеділі та суботи, - говорить директора заповідника Олександра Пірняка, - Але чи стане рейс “Вінниця-Буша” постійним, залежить від рентабельності. Принаймні, це дасть можливість більшій кількості вінничан та гостей нашої області відвідати заходи, що відбуваються у заповіднику.

Ціна квитка — 49 грн. 50коп.

За останні роки потік туристів до Буші збільшився у декілька разів. Близько 20-ти садиб «зеленого туризму» приймають гостей у будь-яку пору року.