Віряни зібрали 40 тис. грн. для хворих на СНІД

Вінницька єпархія УПЦ Московського патріархату зібрала 40 тисяч гривень для придбання необхідного медичного обладнання для хоспісних палат Вінницького центру СНІДу.

За словами прес-секретаря Вінницької єпархії, протодиякона Владислава Демченка, збір коштів проходив у рамках благодійної акції «Почути голос кожного – підтримати кожне життя». Її проведення благословив Митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон.

Зібрані кошти підуть у першу чергу на придбання кисневого концентратора, котрий необхідний для продовження життя тяжкохворих людей.