Віряни зібрали 40 тис. грн. для хворих на СНІД

11:30, 14 жовтня 2011
Вінниця
0 0

Сторінка милосердя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька єпархія УПЦ Московського патріархату зібрала 40 тисяч гривень для придбання необхідного медичного обладнання для хоспісних палат Вінницького центру СНІДу. 

За словами прес-секретаря Вінницької єпархії, протодиякона Владислава Демченка, збір коштів проходив у рамках благодійної акції «Почути голос кожного – підтримати кожне життя». Її проведення благословив Митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон. 

Зібрані кошти підуть у першу чергу на придбання кисневого концентратора, котрий необхідний для продовження життя тяжкохворих людей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter