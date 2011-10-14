Колишній «БЮТівець» каже, що його відкликання незаконне

Депутат Григорій Сторчак, якого рішенням партійної конференції «ВО «Батьківщина» 13 жовтня позбавили депутатського мандата, стверджує, що виключення незаконне.

- Конференція відбулась о 10 ранку 13 жовтня, - говорить Сторчак. – А я отримав офіційне запрошення о 17.45, тобто фізично не міг бути присутнім на заході. Натомість одразу рішення конференції було передане до обласної територіальної виборчої комісії для подальшого розгляду, яка і прийняла таке рішення. Але підставами для припинення повноважень депутата місцевої ради згідно Закону «Про статус депутатів місцевих рад» є: припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України, обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України (254к/96-ВР) і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень, обрання його депутатом іншої місцевої ради, визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім, набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі чи смерті. Ніщо із вищеперерахованого нічого спільного зі мною не має. На якій підставі мене позбавляють депутатства, мені незрозуміло.

Колега Григорія Сторчака по депутатському корпусу, член міжфракційного об’єднання «Майбутнє Вінниччини», голова комісії з питань містобудівної діяльності, розвитку населених пунктів та благоустрою територій Микола Андрусишин стверджує, що «скоріше тут керуються не буквою Закону, а просто намагаються ощасливити депутатством осіб, які йдуть наступними у списку від «Батьківщини» Вінниччини»