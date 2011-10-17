Жертвами позашляховика стали люди похилого віку

Неподалік смт. Муровані Курилівці Вінницької області внаслідок зіткнення автомобілів двоє людей загинули і ще одна в тяжкому стані госпіталізована.

Про це повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Неподалік від смт. Муровані Курилівці 14 жовтня близько 23.00 43-річний водій автомобіля KIA не справився з керуванням і допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2103» під керуванням 67-річного місцевого жителя.

В автомобілі «ВАЗ» перебувало ще двоє літніх жінок. Внаслідок аварії водій легковика та - 73-річна жінка загинули на місці пригоди. Ще одна пасажирка була сильно травмована і госпіталізована до районної лікарні.

Водія позашляховика затримано.