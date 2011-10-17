Злодії крадуть усе, що бачать

За повідомленням органів внутрішніх справ, протягом січня – вересня 2011р. в області зареєстровано 9,8 тис. злочинів. Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 34% – тяжкі та особливо тяжкі.

Найбільше злочинів - 57% - це злочини проти власності. Обкрадали, грабували та вчиняли розбійні напади на вінничан з початку року майже 4700 разів. Причому крадіжок скоєно на 11% більше, аніж цього часу торік.

За дев’ять місяців сталося 38 умисних вбивств та замахів на вбивство, 9 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (відповідно на 21% та 44% менше, ніж у січні – вересні 2010р.) та 62 умисних тяжких тілесних ушкодження (що на 26% більше проти відповідного періоду минулого року).

Органами внутрішніх справ за січень – вересень 2011р. виявлено 9 організованих груп та злочинних організацій, що скоїли 53 злочини, з яких 79% – тяжкі та особливо тяжкі. По одній злочинній групі діяло у Бершадському, Могилів-Подільському та Ямпільському районах, 2 – у Жмеринському районі і 4 – у Вінниці.

Загалом, до числа потерпілих від рук криміналітету цього року потрапило 6436 подолян.

Із 6 тис. виявлених злочинців 44% робили це не вперше, а третина з них мають не зняту або не погашену судимість.