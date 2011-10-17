В школах області старі дахи і вчителі

Як оптимізувати мережу навчальних закладів області обговорили перший заступник голови обласної державної адміністрації Іван Мовчан та керівники Немирівського, Тульчинського і Тиврівського районів. У кущовій нараді на Тиврівщині взяли участь і керівники та члени обласної робочої групи, що створена для вирішення проблемних питань, які стосуються галузі освіти.

Про це повідомила прес - служба обласної держадміністрації.

Через малу кількість дітей та куце фінансування влада вважає, що деякі школи дешевше закривати, або переобладнувати , зокрема, під дитячі садки, яких у селах не вистачає.

Зазначалось, що у кожному районі йде активний процес формування освітніх округів. Наформували вже 161 одиницю.

Голови РДА скаржились на нестачу коштів на закупівлю меблів, ремонт дахів та на заміну вікон.

Окремою проблемою виділили старіння педагогічних кадрів: у сільських школах області працює приблизна 20 % пенсіонерів. Вакансій немає, однак в сільських школах не вистачає практичних психологів, соціальних педагогів, учителів-логопедів. Велика кількість учителів працює за сумісництвом або викладає по 3 - 4 предмети. Деякі з них трудяться не за фахом, або мають неповне педагогічне навантаження.

Розглядалася також проблема недобудованих шкільних приміщень. На її вирішення, за словами Івана Мовчана, відводиться два тижні.

Він також пообіцяв компенсувати частину витрачених коштів на закупівлю шкільних автобусів.