Новий рейковий автобус «Вінниця-Хмельницький» вже приїхав...на ремонт

В п’ятницю, на станції Гречани, що у Хмельницькій області, пасажири, які придбали квитки на рейковий автобус, були змушені пересісти на електричку підвищеного комфорту. Як повідомляє Народна газета Є, автобус поламався, його забрали на ремонт до Польщі.

Рейковий автобус «Вінниця-Хмельницький», який робить зупинку на 13-ти станціях, встиг прослугувати з 24 червня лише три місяці, і це при тому, що його 15 липня працівники відділу Державної служби з боротьби з економічною злочинністю Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці його заарештовували.

Довідка:

Рейковий автобус Хмельницкий-Шепетівка-Київ має сучасний інтер’єр, обладнаний системою безпеки, системою кондиціонування, розрахований на перевезення 308-ми пасажирів. Швидкість - 120 км/година. Вартість квитка -15,69 грн. З введенням в дію рейкового автобусу 630М залізниця змогла б зменшити свої експлуатаційні витрати в середньому на 8,9 мільйонів гривень за рік.