Мощі Іоанна Хрестителя у Вінниці

З 15 до 19 жовтня у Вінниці перебувають мощі Іоанна Хрестителя.

Доторкнутись до святині можна у храмі Святої мучениці Феодосії, який знаходиться за адресою Липовецька,1, - повідомляє сайт Моя Вінниця. Святиня буде знаходитись там з 15 по 19 жовтня.

За даними УПЦ, мощі Іоанна Хрестителя, крім Ватикану, є лише в чотирьох країнах світу – Сирії, Чорногорії, Греції та Україні.

- Це один за найшанованіших святих. Особливість мощей Іонна Хрестителяи у тому, що він у свій час торкався Ісуса Христа, - розповідає отець Максим, який супроводжує святиню. - А прихожани можуть доторкнутись до них.

Цього року частину мощей Іоанна Хрестителя привозять за благословінням Митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона та Митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафона.

Храм Святої преподобної мучениці Феодосії збудовали три роки тому, і щороку до нього привозять святині.

Священнослужителі відзначають, що на прихожан, які моляться біля мощей, сходить Божа благодать та вони зміцнюються у вірі.