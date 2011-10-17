На виробництво харчів працює кожне п’яте підприємство Вінниччини

У Вінницькій області більше 20,0% промислових підприємств-юридичних осіб займається виробництвом харчових продуктів та напоїв. У цій сфері господарської діяльності зайнято 20,8 тис. осіб, що становить 33,9% всіх зайнятих на промислових підприємствах області. Обсяг реалізації підприємств харчової промисловості становить більше половини реалізованої продукції (робіт, послуг) промислових підприємств області.

За підсумками діяльності у 2010 році 62,4% підприємств галузі виявились прибутковими на суму 315,6 млн. грн., що становить більше 40,0% від суми прибутку, отриманого прибутковими промисловими підприємствами області, решта підприємств отримали збитки на 133,4 млн. грн. Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств харчової промисловості становив 3,9%, що на 0,8 в. п. більше, ніж в цілому по промисловості.

У поточному році підприємства з виробництва харчових продуктів та напоїв погіршили результати господарської діяльності у порівнянні з відповідним періодом торік. Так, за січень-серпень 2011р. фінансовим результатом від звичайної діяльності у харчовій промисловості став збиток на 4,6 млн. грн., проти 137,6 млн. грн. прибутку за січень-серпень 2010 року, а частка збитково працюючих підприємств зросла на 8,9 в. п. Підприємства галузі за перше півріччя спрацювали з рівнем рентабельності 1,9%, погіршивши на 2,0 в. п. показник відповідного періоду минулого року.