Для вінничан підготували виставку «Всесвіт краси і довголіття»

10:16, 17 жовтня 2011
Вінниця
0 0

Роздаватимуть призи

29-30 жовтня з 10.00 до 18.00 у Будинку офіцерів м.Вінниці відбудеться виставка-шоу «Всесвіт краси і довголіття». 
- На виставці будуть представлені новинки салонів краси, саун, спа-салонів, оздоровчих та медичних центрів, спортивних і танцювальних клубів, а також магазинів жіночого та чоловічого одягу, прикрас та аксесуарів, - зазначає одна із організаторів виставки, президент жіночого клубу «Жемчужина» Ольга Маліновська. – На відвідувачів чекають також модний показ одягу, шоу зачісок, виставка квітів,  майстер-класи з візажу та макіяжу, а також виступи артистів.
За словами організаторів,  на виставці щогодини відбуватиметься лотерея-розіграш цінних призів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter