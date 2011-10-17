На Бершадщині засвітились «Селянські зірочки»

10:20, 17 жовтня 2011
Вінниця
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Співають малюки

У Бершадському районному  будинку культури  відбувся районний дитячий пісенний фестиваль «Селянські зірочки».  Переможцями стали: Тетяна Дісяк з Баланівки  (І місце), Інна Лавренюк з Дяківки  (II місце)), а ІІІ місце розділили Володимир Недбайло  з Великої Киріївки та Анна Плетенчук з Бирлівки.  Грамоту та приз глядацьких симпатій отримала Юлія Безвенюк з Маньківки.
- Організовуючи цей фестиваль, ми мали на меті виявлення юних талантів та обдарованої молоді, а також пропаганду музично-пісенного жанру серед дітей, - зазначила методист районного будинку культури Лариса Москаленко. – І дуже приємно, що багато учасників фестивалю на сцену вийшли вперше. 
 

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