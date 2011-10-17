На Бершадщині засвітились «Селянські зірочки»

У Бершадському районному будинку культури відбувся районний дитячий пісенний фестиваль «Селянські зірочки». Переможцями стали: Тетяна Дісяк з Баланівки (І місце), Інна Лавренюк з Дяківки (II місце)), а ІІІ місце розділили Володимир Недбайло з Великої Киріївки та Анна Плетенчук з Бирлівки. Грамоту та приз глядацьких симпатій отримала Юлія Безвенюк з Маньківки.

- Організовуючи цей фестиваль, ми мали на меті виявлення юних талантів та обдарованої молоді, а також пропаганду музично-пісенного жанру серед дітей, - зазначила методист районного будинку культури Лариса Москаленко. – І дуже приємно, що багато учасників фестивалю на сцену вийшли вперше.

