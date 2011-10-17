Губернатор відвідав «красний» базар

10:24, 17 жовтня 2011
Вінниця
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Хто не робить, той не їсть

У суботу, 15 жовтня, традиційний «красний» базар на проспекті Юності від вул. Стахурського до вул. Келецької відвідав голова Вінницької ОДА Микола Джига.  Вироблену продукцію на ньому продавали виробники з Крижопільського, Бершадського, Чечельницького, Вінницького та інших районів.  За кілограм картоплі правили 1 грн.40 коп.,  цибулі – 1 грн.50 коп., капусти – 1 грн., моркви – 2 грн., яблук – від 3 до 5 грн., сала – 25 грн., за літр олії – 10 грн.  Значно дешевше можна було купити крупи, цукор, рибу.
Подібні ярмарки, де  міські жителі мають можливість придбати сільгосппродукцію за цінами виробника,  триватимуть до 7 листопада.

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