Губернатор відвідав «красний» базар

У суботу, 15 жовтня, традиційний «красний» базар на проспекті Юності від вул. Стахурського до вул. Келецької відвідав голова Вінницької ОДА Микола Джига. Вироблену продукцію на ньому продавали виробники з Крижопільського, Бершадського, Чечельницького, Вінницького та інших районів. За кілограм картоплі правили 1 грн.40 коп., цибулі – 1 грн.50 коп., капусти – 1 грн., моркви – 2 грн., яблук – від 3 до 5 грн., сала – 25 грн., за літр олії – 10 грн. Значно дешевше можна було купити крупи, цукор, рибу.

Подібні ярмарки, де міські жителі мають можливість придбати сільгосппродукцію за цінами виробника, триватимуть до 7 листопада.