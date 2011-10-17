Вінницьке тріо «Максимум» - фіналісти «Х-фактора»

Підтримаймо земляків у SMS-голосуванні

Вокальний гурт Вінницького національного аграрного університету «Максимум» радує успіхами на телевізійному проекті телеканалу СТБ «Х-фактор». Цими вихідними тріо наших земляків вийшло у фінал цього престижного конкурсу, і вже наступної суботи, 22 жовтня, візьме участь у заключному концерті проекту.

Переможців визначатимуть глядачі шляхом SMS-голосування. Підтримаймо наших!

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