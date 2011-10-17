Вінницьке тріо «Максимум» - фіналісти «Х-фактора»

10:34, 17 жовтня 2011
Вінниця
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Підтримаймо земляків у SMS-голосуванні

Вокальний гурт Вінницького національного аграрного університету «Максимум» радує успіхами на телевізійному проекті телеканалу СТБ «Х-фактор».  Цими вихідними тріо наших земляків вийшло у фінал цього престижного конкурсу,  і вже  наступної суботи, 22 жовтня, візьме участь у заключному концерті проекту. 
Переможців визначатимуть глядачі шляхом SMS-голосування. Підтримаймо наших!

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