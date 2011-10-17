Сніг, град і вітер не завадили веслувальникам

15 жовтня на базі вінницької обласної СДЮШОР з веслування ім. Юлії Рябчинської відбувся всеукраїнський турнір з веслування на байдарках-одиночках пам’яті заслуженого тренера Радянського Союзу Анатолія Іванова, першого наставника олімпійської чемпіонки 1972 року Юлії Рябчинської. Організувало захід Вінницьке обласне відділення НОК України.

На старт вийшли спортсмени з Ново-Дністровська (Чернівецька область), Умані (Черкаська область) та кількох міст і районів Вінниччини. Це майже сотня веслувальників, включаючи майстрів спорту. Медалі розігрувались у трьох вікових групах, окремо серед юнаків і дівчат.

Погода під час перегонів була дуже перемінливою – сніг, дощ, град, сильний вітер, сонечко змінювались, немов у калейдоскопі. Але це не завадило спортсменам. Відбулися усі заплановані 38 заїздів.

– Це було офіційне закінчення сезону, – повідомив директор вінницької обласної СДЮШОР з веслування В’ячеслав Настюк. – А взагалі тренування в нас йдуть на протязі всього року. Коли річка покривається кригою, ми виїжджаємо у Сабарів, адже там вода не покривається кригою взимку. Тому наші веслувальники не бояться непогоди.